تركي آل الشيخ لـ”بودكاست عمار”: أحب عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وعبد الوهاب “ما في قبلهم ولا بعدهم”

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إن يحب الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، لأن فنه يصل لجمهوره بصدق، بينما هو على الجانب الشخصي فنان صادق ومجتهد وذكي في عمله.

وأضاف "آل الشيخ"، في ثاني حلقات برنامج "بودكاست عمار" الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي على منصة "شاشا"، أنه يحتفظ بإهداءات وأشياء خاصة من عائلة عبد الحليم حافظ، وأن هذا يعني له الكثير.

ومشيرًا إلى نجوم الفن المصريين، قال "آل الشيخ" إن الفنانة أم كلثوم "ما في زيها ولا بعدها"، وأنها والفنان محمد عبد الوهاب ظاهرتان لا تتكرران، بينما أشار إلى أنه يفضل فن آسمهان على ما قدمه الفنان فريد الأطرش.

وفي حديثه عن تكريم الفنانين المصريين في السعودية، قال "آل الشيخ": "استغرب نظرة بعض الأخوة المصريين في الرياض لهذا الأمر إذا كان يعني تقديرنا للفن المصري، نحن نعامل الفن المصري بأفضل مستوى لأنه مدعاة للفخر لأي بلد، أنا أحب مصر وأخواننا المصريين وهم لهم باع كبير في الفن وهذا شيء طبيعي نحن نكرم كل فناني العرب ولا أعرف لما الحساسية في هذا الأمر".

حلقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه اليوم الثلاثاء هي الثانية في برنامج عمار تقي الجديد على منصة "شاشا"، وقد تطرقت إلى جوانب عدة من مواقف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وحياته الشخصية.