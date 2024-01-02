تركي آل الشيخ: إضاءة ملعب “المملكة أرينا” هي الأقوى في العالم

زف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بشرى سارة إلى جماهير نادي الهلال السعودي، بشأن الملعب الجديد الذي سيخوض عليه الفريق مبارياته.

وقال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "كأس موسم الرياض بمشاركة الهلال والنصر من السعودية وانتر ميامي الأمريكي".

وأضاف: "منظومة كاملة من هولندا وصلت لمحاكاة الشمس للحفاظ على زراعة المملكة ارينا".

وتابع: "زرعنا 3 ملاعب احتياطا والأرضية الأفضل سوف يتم تركيبها في المملكة أرينا، وأحضرنا مخرجين متخصصين والنقل سيكون بتقنية أعلى من الـ 4K".

واختتم رئيس الهيئة العامة للترفيه تصريحاته: "طلبات كثيرة لمشاهدة مباريات كأس موسم الرياض من دول كثيرة، سيكون ملعب المملكة أرينا بإضاءة مميزة والأعلى في العالم".