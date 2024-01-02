تركي آل الشيخ لـ”بودكاست عمار”: أحب لندن لأنني أعشق الكواليتي بالبلاد الملكية

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إنه يحب لندن ولا يحبها.

وأضاف "آل الشيخ"، في ثاني حلقات برنامج "بودكاست عمار" الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي على منصة "شاشا"، موضحًا: "أحب لندن لأنني أحب دائمًا الكواليتي في البلاد الملكية، ولكن بعد فترة من بقائي فيها أشعر بالتوتر والملل لأن كل شيء بها صغير وضيق".

حلقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه اليوم الثلاثاء هي الثانية في برنامج عمار تقي الجديد على منصة "شاشا"، وقد تطرقت إلى جوانب عدة من مواقف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وحياته الشخصية.