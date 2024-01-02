تركي آل الشيخ لـ”بودكاست عمار”: المملكة لديها الآن دوري كرة قدم تباهي به العالم

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إن المملكة العربية السعودية أصبح عندها دوري في كرة القدم تباهي به العالم، وتمنح مواطنيها من خلاله سعادة وجودة حياة يستحقونها.

وأضاف "آل الشيخ"، في ثاني حلقات برنامج "بودكاست عمار" الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي على منصة "شاشا"، أن الدوري السعودي الآن يرى في كل مكان بالعالم، بينما أصبح مصدرًا مهمًا لجلب السياحة إلى المملكة، مؤكدًا أن ما أنجزه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رؤية 2030، فيما يتعلق بالرياضة السعودية، اختصر الكثير على المملكة وتقدمها.

حلقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه اليوم الثلاثاء هي الثانية في برنامج عمار تقي الجديد على منصة "شاشا"، وقد تطرقت إلى جوانب عدة من مواقف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وحياته الشخصية.