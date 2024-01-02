ناقد رياضي: حمدالله‬⁩ ورومارينهو‬⁩ وكونرادو‬⁩ وجروهي‬⁩ “عفش زائد” في ⁧‫الاتحاد‬⁩

قال الناقد الرياضي نبيل نقشبندي، إن نادي الاتحاد مطالب بتدعيم خطي الهجوم والدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية، بجانب الاستغناء عن المغربي عبد الرازق حمدالله.

وأوضح نقشبندي خلال استضافته على قناة "الرياضية" السعودية: "الاتحاد مطالب في الانتقالات الشتوية قبل التعاقد مع لاعبين جدد أن يقوم بتسجيل لاعبيه الموجودين بالفعل مثل أحمد حجازي".

وأضاف: "حجازي ضروري أن يعود لقائمة الاتحاد خاصة في ظل وجود كارثة في خط الدفاع، وأيضًا جوتا ضروري أن يعود ويشارك، غير معقول أن يتم التعاقد معه بملايين لكي يلعب البطولة الآسيوية فقط".

وتابع: "هناك حمل زائد في صفوف الاتحاد، أرى أنه إذا جاءت الفرصة لرحيل عبد الرازق حمدالله، فعلى إدارة الاتحاد أن توافق".

وواصل: "حمدالله‬⁩ ورومارينهو‬⁩ وكونرادو‬⁩ وجروهي‬⁩ عفش زائد في ⁧‫الاتحاد‬⁩".

وأكمل: "يجب دخول جوتا على حساب حمدالله، واللعب بمهاجم صريح والاعتماد على الأجنحة مثل ما نرى في الكرة العالمية".

واختتم نقشبندي حديثه: "أنا مع بقاء بنزيما مهما قدم من مستوى، والمدير الفني للاتحاد طلب التعاقد مع لاعبين في مركزي الجناح وقلب الدفاع".