صحفي بريطاني: الهلال يفاوض محمد صلاح لضمه في يناير

كشف الصحفي الإنجليزي الموثوق بن جاكوبس أن نادي الهلال سيحاول التعاقد مع قائد المنتخب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأكد بن جاكوبس أن الهلال يفكر في خيارات لتغطية أو استبدال اللاعب البرازيلي نيمار المصاب بالرباط الصليبي، اعتمادًا على كيفية تعافيه، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحاول الهلال التعاقد مع محمد صلاح، بعدما كان على قائمة أمنياتهم في الصيف الماضي.

عقد محمد صلاح يمتد مع ليفربول حتى يونيو 2025، ويتمسك نادي ليفربول بشدة باللاعب، حيث يعتبر النجم الأول للفريق في الوقت الحالي.

ويقدم صلاح مستويات مميزة مع ليفربول حاليا ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير