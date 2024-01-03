النصر يحسم مستقبل فوفانا بقرار هام

حسم مسئولو نادي النصر مصير فوفانا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء قرار النصر باستمرار فوفانا بشكل طبيعي مع الفريق وغلق الباب على رحيله نهائيا عن العالمي.

ويتمسك مسئولو النصر ببقاء فوفانا لثقتهم في قدراته وإمكانياته.

وغرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي النصر تغرم النصر 19.6 ألف ريال، بسبب تأخر لاعبي الفريق الأول في الدخول إلى أرضية الملعب ما ادى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من المباراة التي جمعت الفريق أمام مضيفه التعاون في حساب الجولة الـ19 من دوري روشن والتي انتهت بفوز أصفر العاصمة بأربعة أهداف مقابل هدف.