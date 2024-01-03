“المرور” يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر “أبشر”

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا) أن المزاد سيستمر حتى غد الخميس 4 يناير الجاري، مشيرة إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

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وأضاف، أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، وحدد طريقة المشاركة حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.