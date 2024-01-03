هيئة السوق توافق على طرح عام لوحدات صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة" على طرح وحدات "صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي" طرحًا عامًا.

وقالت هيئة السوق المالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

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وأضافت أنه على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وأشارت إلى أنه لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.