الرجاء المغربي يعرض صفقة تبادلية مع الاتحاد

دخل نادي الرجاء البيضاوي المغربي في مفاوضات رسمية مع نجم الاتحاد عبد الرزاق حمد الله، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الجاري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ورغم تألقه يرغب الاتحاد منذ فترة التخلص من حمد الله بسبب وجود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف الفريق، حيث يضطر مدرب الاتحاد جاياردو على تغيير طريقة اللعب واللعب بالثنائي، أو إبقاء المغربي على مقاعد البدلاء.

إدارة الرجاء تجري حاليًا التفاوض مع وكيل أعمال اللاعب الذي سيخاطب إدارة الاتحاد والمهاجم لمعرفة قرارهما حيال إتمام الصفقة.

ووفقا لرئيس الرجاء فإن النادي لن يستطيع شراء عقد حمد الله بسبب القيمة المالية الكبيرة، لكنهم سيطرحوا فكرة استعارته، أو عقد صفقة تبادلية يختار من خلالها مسؤولو الاتحاد اللاعب الذي يرغبون في ضمه من الرجاء.