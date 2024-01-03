تفاصيل رد الهلال على العرض البرازبلي

كشفت بعض التقارير عن موقف نادي الهلال من رحيل ميشيل ديلجادو لاعب الفريق إلى كورينثيانز البرازيلي.

ورفض نادي الهلال رحيل ميشيل ديلجادو جناح الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي كورينثيانز البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

ووفقًا لموقع«UOL» البرازيلي، فإن مسؤولي كورينثيانز تواصلوا مع إدارة الهلال للاستفسارعن ميشيل ديلجادو، وبحث إمكانية التفاوض مع الهلال لاتمام التعاقد معه.

وأكد أن إدارة الهلال تجاهلت الاتصالات البرازيلية المتعلقة باللاعب ولم تجب على كورينثيانز لتحديد سعر اللاعب أو إمكانية إعارته، ما دفع البرازيليين في البحث عن لاعب بديل.

ويتولي مانو مينيزيس، مدرب النصر الأسبق، القيادة الفنية لنادي كورينثيانز البرازيلي حاليا.