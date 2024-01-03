تحديات تواجه الأخضر في كأس آسيا

يخوض المنتخب الوطني بطولة كأس آسيا في نسختها المقبلة وسط تحديات كبيرة على كافة المستويات سواء على الجانب الفردي أو الجماعي.

ويستعد "الأخضر" للمشاركة في بطولة كأس آسيا والتي تقام في دولة قطر بين 12 يناير و10 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا آسيويًا ثم توزيعها على 6 مجموعات

وينافس المنتخب الوطني في المجموعة السادسة من كأس آسيا إلى جانب منتخبات عُمان وقيرغيزستان وتايلند

وأبرز التحديات للأخضر للإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الوطني والذي يسعى لإثبات نفسه وكتابة تاريخ له مع الكرة السعودية حيث تعتبر تلك البطولة بمثابة التعارف الأول له بين وبين الجماهير وسيكون ضروري ومهم الوصول إلى أبعد مدى.

التحدي الثاني هو الحفاظ على المستوى المميز الذي قدمه الأخضر في المونديال الأخير والفوز التاريخي على الأرجنتين وسيكون مهم الاستمرار على نفس المستوى في كأس آسيا وتقديم اللاعبين أداء يليق بقدراتهم وإمكانياتهم.

خرج الأخضر من دور المجموعات ثلاث مرات أيضًا، أعوام 2004 و 2011 و 2015، وودع البطولة من دورها ثمن النهائي مرة واحدة كانت في مشاركته الأخيرة عام 2019 بالإمارات

بعض نجوم الأخضر لديهم رغبة في إثبات أنفسهم على الصعيد القاري ويعتبر سالم الدوسري على رأس تلك العناصر بعد الانجازات الفردية التي حققها مؤخرًا لكن سيكون من الضروري مواصلة ذلك في كأس آسيا بين نجوم القارة