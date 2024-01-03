“هيئة المنافسة” توجه الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة يعقد الـ 85، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.

وأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، خلال اجتماعه توجيه الاتهام ضد عدد من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات وقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة في قطاع السيارات، ودراسة 15 طلب تسوية.

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واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع السيارات، وأقر توجيه الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات، لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، شملت المخالفات (الاتفاق على تحديد الأسعار وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية) وغيرها مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك.

واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في قطاعي التعليم والصناعة، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة بحق 6 منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، على أن تتعهد بعدم مخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عقودها.

واستعرض الاجتماع، نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع تقديم المشروبات الباردة والساخنة

والمعجنات، وقرر الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين.