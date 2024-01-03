المنتدى السعودي للإعلام يطلق مبادرة سفراء الإعلام لطلبة جامعات المملكة

أعلن المنتدى السعودي للإعلام، إطلاقه مبادرة سفراء الإعلام، وذلك بالتعاون مع اللجنة التشاورية المشتركة لكليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية، وفقًا لوكالة الانباء السعودية "واس".

إقرأ أيضًا: أمانة جائزة المنتدى السعودي للإعلام: ألف مشارك خلال 72 ساعة من بدء التسجيل إلكترونيًا

وتشمل المبادرة اختيار طلاب الإعلام المتميزين، ليكونوا سفراء للمنتدى ولمعرض مستقبل الإعلام "فومكس" في جامعاتهم، إضافة إلى حضورهم للفعالية للالتقاء بالخبرات والقيادات الإعلامية والاستفادة من تجاربهم عبر مساحة مخصصة ضمن فعاليات المناسبة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، أن هذه المبادرة؛ تأتي انطلاقًا من أدوار المنتدى والمعرض بتطوير الصناعة الإعلامية وتمكين الكفاءات الشابة من خلال احتكاكهم بالنخب الموجودة في الحدث؛ حيث تشكل هذه الكفاءات نواة المستقبل للعمل الإعلامي المحلي.

إقرأ أيضًا: شروط استقبال الأعمال المرشحة لجائزة المنتدى السعودي للإعلام 2024

وبين الحارثي أن هذه المبادرة تعد حلقة من سلسلة من المبادرات التي عمل عليها فريق المنتدى بالتعاون مع شركاء المنتدى للوصول إلى المخرجات التي تليق بمكانة الإعلام السعودي دولياً.

وتهدف المبادرة إلى التعريف بالمنتدى السعودي للإعلام الذي يقام على مدى يومي 20 و21 فبراير المقبل، ودوره في تحسين الصناعة الإعلامية وتطويرها، وتبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال الإعلامي، وتعزيز مكانة المملكة إعلامياً.

إقرأ أيضًا:

منتدى الإعلام السعودي ينطلق 19 فبراير