رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة تشهد حالة جوع وتجويع منذ 89 يومًا

ندد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد أهالي غزة لليوم الـ 89 على التوالي، قائلاً، إن القطاع يشهد حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة لنا وللعالم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن اشتية قوله، في مستهل جلسة الحكومة، إن أطفال رضع من دون حليب، وبعضهم استشهدت أمهاتهم، وأطفال يبحثون عن لقمة عيش في طوابير طويلة ولا يصلهم الدور، مضيفًا أن حتى حسابات السعرات الحرارية التي يحتاجها الإنسان لقوت يومه ضربتها إسرائيل بمدفع الإجرام.

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وأضاف: "المجاعة في غزة سببها منع إيصال الطعام، ومنع الوصول له، فالاحتلال الإسرائيلي مجرم، بتهمة التجويع، ومجرم بتهمة القتل جوعا، ومجرم بمنع وصول الطعام، وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى الضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام، مشيرًا إلى أن ما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين.