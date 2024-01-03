أول تعليق من وكيل حمدالله على عرض الرجاء المغربي

كشف عبدالرحيم حمد الله وكيل أعمال وشقيق عبدالرازق حمد الله مهاجم الاتحاد عن حقيقة وجود عرض من الرجاء المغربي لضمه.

وكان رئيس الرجاء محمد بودريقة قد أكد أنه يرغب في الحصول على خدمات النجم المغربي، لكن ليست لديهم القدرة على شراء عقد اللاعب، لذلك سيحاول استعارته، أول عن طريق صفقة تبادلية، ليختار الاتحاد اللاعب الذي يريده من الرجاء".

وقال الوكيل في تصريحاته: "حمد الله مستمر مع نادي الاتحاد، وما يتردد بشأن رحيله عن النادي أمر غير صحيح نهائيا، الأمر واضح فيما يخص هذا الشأن".

وأضاف: "ما يتردد بشأن وجود اتفاق مع نادي الرجاء ومفاوضات جارية في الوقت الحالي للانضمام إلى الدوري المغربي أمر غير صحيح نهائيا".

وأتم: "كل هذه الأمور لا تؤثر على اللاعب نهائيا".