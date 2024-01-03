رقم قياسي جديد.. مطار الملك عبدالعزيز يستقبل 42.7 مليون مسافر خلال 2023

أعلنت مطارات جدة عن تقديم خدماتها لأكثر من 42.7 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال عام 2023.

إقرأ أيضًا: مطار الملك عبدالعزيز بجدة: جاهزون لاستقبال جمهور كأس العالم للأندية

وبحسب التقرير الإحصائي لمطارات جدة للعام 2023، حقق مطار الملك عبدالعزيز الدولي نسبة نمو بلغت 36% مقارنة بعام 2022 الذي سجّل خدمة 31.4 مليون مسافر، محققًا بذلك أعلى رقم قياسي سنوي للمسافرين في تاريخه.

ووفقًا للتقرير الإحصائي لمطارات جدة، بلغ إجمالي أعداد الرحلات عبر المطار 250 ألف رحلة، بزيادة 25% عن العام 2022، والذي لم يتجاوز 200 ألف رحلة، كما سجل المطار مناولة أكثر من 33.8 مليون حقيبة خلال 2023، كما تصدرت الصالة رقم (1) إجمالي الرحلات بواقع 179.9 ألف رحلة وبزيادة 16% عن 2022 الذي سجل 154.6 ألف رحلة.

وارتفعت أعداد الوجهات الدولية خلال 2023، بأكثر من 11% لتصل إلى 126 وجهة دولية تم تشغيلها من وإلى المطار مقارنة بـ 114 وجهة في 2022.

إقرأ أيضًا:

مطار الملك عبدالعزيز: تجربة فرضية لحريق وهمي بساحة الطيران بعد قليل