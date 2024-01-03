برنامج جودة الحياة: زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء لـ 6.1 أمتار مربعة في 2023

حققت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقدمًا في تنفيذ مبادراتها المرتبطة ببرنامج جودة الحياة وتحقق هدفي رؤية المملكة 2030 "تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية" و"الارتقاء بجودة الخدمات في المدن السعودية".

وذلك من خلال تقديم الخدمات البلدية وإطلاق المبادرات والبرامج التي تحقق الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق الاستدامة الحضرية، وتعزز أنسنة المدن، وتعالج التشوهات البصرية، عبر إنجاز مشاريع تطوير وصيانة المرافق العامة والبنية التحتية، وزيادة المسطحات الخضراء، ونحوها.

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تمثلت إحدى الإنجازات البارزة، التي حققتها مبادرات برنامج جودة الحياة، زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ليصل إلى معدل 6.1 أمتار مربعة للفرد، في عام 2023، وقامت المبادرة بزراعة أكثر من 1.3 مليون شجرة.

مشروع بهجة

ونجح مشروع بهجة في تنفيذ 952 تدخلاً حضريًا شمل تطوير 411 حديقة و541 تدخلاً للشوارع والميادين والساحات العامة الذي أسهم في رفع نصيب الفرد من الأماكن والساحات العامة وتحسين المشهد الحضري.

وأكملت الوزارة إعداد مخطط إقليمي متكامل لمناطق تبوك وتيماء ونجران، وحققت تحسناً في مؤشر PCI في جودة الطرق بالأمانات الكبرى حيث بلغ المؤشر وصلت إلى 62%.

التحول الرقمي في القطاع البلدي

ووصل عدد المستخدمين لمنصة بلدي 14.9 مليون مستخدمًا، وزادت عدد الخدمات البلدية المؤتمتة إلى 283 خدمة على منصة بلدي الذي يهدف إلى تسهيل وتحسين الخدمات البلدية للمواطنين، وذلك في إطار التحول الرقمي في القطاع البلدي.

وأعلنت الوزارة عن توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 12 مليار ريال في ملتقى فرص للاستثمار البلدي، ووُقعت اتفاقيات مع 20 جهة حكومية عبر منصة فرص لتعزيز فرصهم العقارية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

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وشهدت عام 2023 نموًا في عدد المنشآت والمكاتب الهندسية المصنفة إلى أكثر من 14 ألف مما يعكس التطور الكبير في قطاع الهندسة والبناء.

وحصلت الوزارة على جائزة التميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2023 وهو ما يؤكد التزام الوزارة بالابتكار والتميز في الخدمات الرقمية، وذلك تتويجًا لجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في 2023.