سر طلب مالكوم من إدارة الهلال

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي مالكوم، نجم الهلال، وجه طلبًا لإدارة ناديه بشأن إصابته الأخيرة

وكان الهلال أعلن تعرض مالكوم لإصابة في عضلة الساق، أبعدته عن مواجهة "الزعيم" الأخيرة أمام الفيحاء في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت التقارير إن اللاعب البرازيلي طلب مواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي في بلاده خلال فترة التوقف الجارية حاليًّا، بسبب تمتع الجهاز الطبي في النادي بالإجازة الممنوحة له من قبل البرتغالي جورجي جيسوس.

وأوضحت أن مالكوم غادر إلى بلاده بعد أن عانى من الإصابة، مستغلا فترة التوقف التي يشارك فيها المنتخب الوطني بمعسكر إعدادي استعدادا لخوض كأس آسيا 2023، بقطر 12 يناير الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيكون بكامل جاهزيته بعد استئناف تدريبات الفريق في منتصف يناير الجاري، على أن يكون ضمن خيارات المدرب في المباريات التجريبية خلال التوقف.