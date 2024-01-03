وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث بمصنع تابع لشركة الكيميائية

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن وقوع حادث في إحدى المفاعلات التابعة لأحد خطوط إنتاج أحد مصانع شركاتها التابعة "الشركة الكيميائية السعودية المحدودة" في عطشانه بمنطقة الرياض.

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وقالت الشركة الكيميائية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م، وقع حادث بأحد خطوط إنتاج المصنع التابع لها في عطشانه، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة أربعة أشخاص.

وأفادت بأنه حسب التقييمات الأولية للأضرار الناتجة عن الحادث، فإن الأثر المالي المتوقع في تكلفة الإصلاحات تقدر بمبلغ 10 ملايين ريال، موضحة أنها أخطرت الجهات ذات العلاقة، وجارٍ العمل على استكمال التحقيقات وإصلاح الأضرار وعودة تشغيل الخط المتضرر.

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