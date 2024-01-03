مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 10.9 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 194.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11928.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.9 مليارات ريال.

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ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 604 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 170 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا والأقل انخفاضًا

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والخليج للتدريب، والباحة، وأميانتيت، والنايفات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أكوا باور، وكاتريون، ونادك، ومسك، وإسمنت ينبع الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.38% و5.43% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 10.84 نقاط، ليقفل عند مستوى 24641.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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