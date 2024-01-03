السياحة تغلق عددًا من مرافق الضيافة السياحية في مكة والمدينة

أغلقت وزارة السياحة عددًا من مرافق الضيافة السياحية في العاصمة المقدسة، لمخالفتها اشتراطات ومعايير نظام السياحة ولوائحه.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، أنها نفذت أكثر من 4 آلاف جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تحت شعار "ضيوفنا أولوية"، ورصدت خلالها أكثر من 2000 مخالفة، حيث أغلقت 280 مرفقًا سياحيًا لحين تصحيح أوضاعها وإصدار الرخص النظامية من وزارة السياحة.

وحثت الوزارة على جميع مقدمي الخدمات السياحية ضرورة الالتزام بالأنظمة والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات، مع الحرص على تقديمها بالجودة التي تحقق رضى وراحة الزوار، كما نوهت بإمكانية تقديم الاستفسارات أو الشكاوى المباشرة من خلال مركز العناية بالزائر 930.

تأتي الجولات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة لضمان جودة الخدمات المقدمة للزوار، والتأكد من سلامتهم، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

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