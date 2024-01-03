السعودية تتصدر مجموعة العشرين في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص

تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لشهر ديسمبر 2023.

حيث سجل المؤشر 57.5 نقطة، ليعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأظهرت نتائج المؤشر تحسن مستوى النشاط التجاري، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات ضمن القطاع الخاص غير النفطي، وسط توقعات مسؤولين في القطاع باستمرار النمو القوي للقطاع الخاص والثقة المرتفعة بين الشركات.

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