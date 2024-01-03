1.5 تريليون ريال حجم الاستثمارات الصناعية حتى نهاية الربع الثالث من 2023

سجل الاستثمار بالمصانع القائمة في القطاع الصناعي السعودي نمواً ربعياً بنسبة 1.5%، بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 1.5 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثالث 2023، مقارنة بما يقارب 1,4 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثاني 2023، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 9.3%، مقارنة بقرابة 1,3 تريليون ريال لنفس الفترة من العام السابق.

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وسجلت الاستثمارات في المنشآت الكبيرة ما قيمته 975,767 مليار ريال، بنسبة 65.1% من الإجمالي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في المنشآت المتوسطة 390,060 مليار ريال، وبنسبة 26% من الإجمالي، وبلغت المنشآت الصغيرة ما قيمته 132,951 مليار ريال، وبنسبة 8.9% من الإجمالي.

وتصدّرت الاستثمارات الوطنية قائمة المستثمرين بحسب نوع الاستثمارات حتى نهاية الربع الثالث 2023، بقيمة إجمالية بلغت 938,133 مليار ريال، وبنسبة شكّلت 62.6% من إجمالي حجم الاستثمارات، وبعدد 9,324 مصنعاً قائماً، وبنسبة 82.7%، فيما حلت الاستثمارات المشتركة ثانياً بقيمة 486,961 مليار ريال، وبنسبة بلغت من الإجمالي 32.5%، وبعدد 941 مصنعاً قائماً، وبنسبة 8.3% من الإجمالي، وحلت ثالثاً الاستثمارات الأجنبية بقيمة 73,684 مليار ريال، وبنسبة بلغت 4.9% من الإجمالي، وبعدد مصانع 1,008 مصانع قائمة وبنسبة 8.9% من الإجمالي.

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ونما إجمالي أعداد المصانع القائمة على أساس ربعي وسنوي بنسبة 2.6% و5.1% على التوالي، ليسجل 11,273 مصنعاً قائماً، وارتفع إجمالي أعداد العاملين ليبلغ 757,429 عاملاً، محققاً نمواً ربعياً وسنوياً بنسبة بلغت 2.9% و11.6% على التوالي.

وتركزت الاستثمارات في المنطقة الشرقية بما نسبته 41.2% من إجمالي حجم الاستثمارات، وبقيمة بلغت 617,191 مليار ريال، بينما استحوذت منطقة الرياض على أكبر عددٍ من حيث المصانع القائمة بعدد 4,389 مصنعاً قائماً، وبنسبة شكلت 38.9% من إجمالي عدد المصانع، بالإضافة إلى أعداد العاملين وبعددٍ بلغ 282,702 عامل، وبنسبة شكّلت 37.3% من إجمالي أعداد العاملين.

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