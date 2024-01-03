“التجارة”: إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع 2023

أصدرت وزارة التجارة نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2023م التي ترصد أهم تطورات القطاع، وتنامي السجلات التجارية والقطاعات الواعدة، وأبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة المرتبطة بقطاعات التقنية، والترفيه، والنقل، والسياحة وغيرها.

إقرأ أيضًا: هيئة السوق توافق على طرح عام لوحدات صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال

وكشفت الوزارة خلال النشرة عن إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع 2023، بزيادة 23% عن الربع المماثل للعام 2022م.

وبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام أكثر من مليون و397 ألف سجل تجاري، واستحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38,6% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.

كما سلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، حيث نمت 24% بنهاية الربع الرابع 2023.

إقرأ أيضًا:

13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في منتدى الاستثمار السعودي الياباني