مواطن ينقذ طفلًا بجزء من كبده بالإحساء

في بادرة إنسانية عظيمة، تبرع مواطن من محافظة الإحساء في المنطقة الشرقية بجزء من كبده لطفل كان في حال خطرة وبحاجة لتدخل جراحي عاجل، تم بنجاح داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وقد تبرع سعد ناصر الجميحي الذي يبلغ من العمر 24 بنسبة 35% من كبده للطفل حسن القحطاني البالغ من العمر 10 أعوام.

قصة إنسانية غير مستغربة من أبناء هذا الوطن.. المواطن "سعد الجميحي" يتبرع بجزء من كبده إلى طفل وينقذه من الموت #الإخبارية pic.twitter.com/73TvqhyuCo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 3, 2024

"من أحيا نفسًا كمن أحيا الناس جميعًا"؛ هكذا قال والده ناصر الجميحي، في لقاء مع فضائية "الإخبارية"، مضيفًا أن ابنه بطل أدى مهمته العسكرية خدمة لجيش بلده ولم ينس حق مجتمعه عليه، فقرر أن يتقدم لإنقاذ هذا الطفل ضمن مجموعة أخرى من المتبرعين، حيث وقع الاختيار عليه لاستيفائه شروط التبرع، وكأن الله اختاره لهذا العمل الإنساني الكبير بتشجيع من جميع أفراد العائلة.

وكان الطفل حسن القحطاني يعاني ارتفاعًا في إنزيمات الكبد منذ فترة، وساءت حالته لدرجة أوشك معها الدخول إلى مرحلة التليف قبل إجراء هذه الجراحة التي أنقذته، بينما حالته الآن مستقرة بشكل كبير.

ويبلغ عدد مراكز زراعة الأعضاء في المملكة 28 مركزًا في مختلف أنحاء المدن، في وقت وصلت فيه نسبة نجاح عمليات زراعة الأعضاء إلى ما يزيد عن 95% نسبة إلى عمليات زراعة الكلى والكبد والقلب والرئتين.