النصر يحتفل بمرور عام على وصول قائده كريستيانو رونالدو

حرص نادي النصر على الاحتفال بذكرى مررو عام على وصول كريستانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم، إلى المملكة العربية السعودية.

وكان نادي النصر قد نجح في ضم البرتغالي كريستانو رونالدو لصفوفه، في ديسمبر لعام 2022، بعقد يمتد حتى عام 2025.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" فيديو لـ رونالدو مصحوب بالتعليق التالي: "لم يأتِ لـ يلعب فقط!، بل جاء لكتابة التاريخ، اليوم نكمل عام، على وصول قائد النصر كريستيانو رونالدو، إلى المملكة العربية السعودية".

ونجح كريستانو رونالدو في تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفًا.

جدير بالذكر أن النصر يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 46 نقطة جمعهم من 19 مباراة، فاز في 15 مواجهة، وتعادل في لقاء وخسر 3 مرات.