إعلامي يطرح مجموعة من التوصيات لمواجهة التعصب الرياضي

طرح الإعلامي والكاتب السعودي، أحمد العرفج، مجموعة من التوصيات لمواجهة التعصب الرياضي.

وقال "العرفج" خلال استضافته على قناة "روتانا خليجية"، الأربعاء، إن هناك مجموعة من التوصيات في غاية الأهمية، إذا طُبقت سوف يختفي التعصب الرياضي بنسبة كبيرة.

وجاءت التوصيات التي طرحها "العرفج" لمواجهة التعصب الرياضي على النحو التالي:

1- نشر وتفعيل اللوائح والأنظمة المتعلقة في ممارسة الألعاب الرياضي مع التأكيد عليها.

2- تفعيل العمل بميثاق الشرف الرياضي ونشره من خلال إقامة حلقات نقاش.

3- زيادة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والحوارات بين الأندية المختلفة.

4- تفعيل وتحديث الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل الأخبار الصحيحة.

5- تفعيل دور المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي.

6- تنشئة الأفراد في المجتمع على مبدأ احترام الرأي الأخر وتقبل النقد بصدر رحب.