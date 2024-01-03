الفنان مرزوق الغامدي: المناخ الآن جيد والفرصة ذهبية لتقديم فن سعودي يجسد مجتمعنا

قال الفنان مرزوق الغامدي إن صناع الدراما السعودية مطالبون حاليًا بإبراز عادات وتقاليد المجتمع السعودي في أعمالهم، لأن المشاهد خارج منطقتنا الخليجية بحاجة للتعرف علينا، ولا سبيل أفضل لذلك من أعمالنا الدرامية.

وأضاف "الغامدي"، في لقاء مع برنامج "الشارع السعودي" على قناة "السعودية" الأربعاء، لم تكن الفرصة متاحة لنا ذي قبل كما هي الآن، فالمناخ العام جيد والفرصة الآن ذهبية لقبول الفن والإنتاج السعودي، وهو ما كنا نفتقده في الماضي، بينما نحن الآن مطلوبون وفننا مشاهد.

وفي حديثه عن التنافس بين التلفزيون والسينما، قال "الغامدي" إن لا تشابه أو منافسة بينهما، فكلاهما من فنون الدراما، لكنهما يختلفان في الأسلوب والتقديم ولكل منهما عشاقه ومحبيه.

واختتم "الغامدي" بأن العمل الجيد يفرض نفسه بغض النظر عن تصنيفه كعمل سينمائي أو تلفزيوني، وإن كان للسينما نكهتها الخاصة عند عشاقها.

مرزوق الغامدي أحد أشهر فناني المملكة بدأ مسيرته الفنية من خلال الأدوار الكوميدية، حيث نجح في بناء جماهيرية كبيرة في هذا الميدان. واستطاع أن يحقق نجاحًا باهرًا، حتى أصبح أحد أهم ممثلي الكوميديا في المملكة العربية السعودية، وشارك في أكثر من عشرين عملًا كوميديًا خلال مسيرته الفنية، منها مسلسلات: "غشمشم، طاش ما طاش، هوامير الصحراء، دولاب الزمن"، ومسرحيات "فاصل ونواصل، شايب وحاسب".