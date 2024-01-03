أزمة في حراسة مرمى الهلال قبل انطلاق كأس موسم الرياض

يواجه نادي الهلال أزمة في مركز حراسة المرمى قبل انطلاق منافسات كأس موسم الرياض الذي ينطلق نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر إقامة كأس موسم الرياض، في العاصمة الرياض، ويشارك فيه كلّ من أندية الهلال والنصر وإنتر ميامي الأمريكي، على أن تكون انطلاق مباريات البطولة في 29 من شهر يناير الجاري.

ويفتقد الهلال حارسه الأول المغربي ياسين بونو، وذلك بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا.

كما يغيب الحارس الثاني محمد العويس، بسبب العملية التي أجراها مؤخراً في الظهر، ويلتزم اللاعب ببرنامج تأهيلي.

فيما لايبدو الحارس الثالث حبيب الوطيان جاهزًا بما يكفي للدفاع عن عرين "الزعيم".

وكان الهلال قد تعاقد مع حارس الأهلي محمد الربيعي، والذي ينتهي عقده مع ناديه في نهاية الشهر الحالي.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن نادي الهلال سيسعى جاهدًا لشراء الشهر المتبقي للربيعي مع النادي الأهلي، وذلك بعد استبعاده من قائمة المنتخب السعودي المشاركة في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

ويقابل إنتر ميامي في أولى مبارياته بكأس الرياض نادي الهلال الذي يتربع على صدارة دوري روشن للمحترفين، وفي المباراة الثانية سيواجه نادي النصر، في لقاء أطلق عليه "الرقصة الأخيرة".