فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

أعلنت فصائل مسلحة عراقية، الأربعاء، عن استهدافها لقاعدة أمريكية في القرية الخضراء في سوريا.

وأشارت الفصائل في بيان إلى أن هذا الهجوم يأتي في إطار التصدي للتدخل الأمريكي في العراق والمنطقة، واستنادًا إلى رد فعل تصاعدي تجاه الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح البيان أن "المقاومة في العراق" نفذت الهجوم على القاعدة الأمريكية في القرية الخضراء باستخدام الطائرات بدون طيار.

وأصبحت هذه الفصائل العراقية منتظمة في استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق بشكل شبه يومي، بدءًا من بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.