إلى أي دور سيصل “الأخضر” في بطولة كأس آسيا؟.. لاعب المنتخب السعودي سابقًا يجيب

توقع لاعب المنتخب السعودي سابقًا، عبد الرحمن القحطاني، الدور الذي سيصل إليه "الأخضر" في بطولة كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في قطر.

وقال القحطاني خلال استضافته على قناة "الكأس" القطرية: "كل بطولة لها ظروفها ولها جيلها، أغلب المنتخبات لديها جيل جديد وتقنية جديدة ومدربين جدد".

وأضاف: "أتمنى أن يقدم منتخبنا المستوى المأمول منه، نحن لا نضغط عليهم، لكن يجب أن يضع اللاعب السعودي في حسبانه أن المنتخب له تاريخ كبير في تلك البطولة".

وتابع: "يجب أن يقدم لاعبو المنتخب الصورة المطلوبة منهم، وأن يصل إلى النهائي ويحقق اللقب، البطولة قوية وبها منتخبات قوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وغيرهم الذي أبهروا العالم في مونديال قطر".

وأكمل القحطاني: "أتوقع تأهل الأخضر إلى دور الستة عشر، وإذا تمكن من تخطي دور الثمانية فقد نصل إلى مرحلة كبيرة في البطولة".

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.