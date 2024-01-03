ضمك يعلن تفاصيل معسكر الفريق خلال فترة التوقف

أعلن نادي ضمك عن تفاصيل معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الجارية.

وتشهد الفترة الحالية توقف بطولة الدوري "دوري روشن" بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا، والتي ستقام بدولة قطر يوم 12 يناير الجاري تستمر فعالياتها حتى يوم 10 فبراير.

ويتواجد منتخب الأخضر في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، والتي تضم كلا من عمان، وتايلاند، ورغيزستان.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ضمك عبر منصة "إكس"، والذي يوضح أن المعسكر سيقام في أبو ظبي، وسيبدأ من يوم 21 يناير الجاري وسينتهي يوم 7 فبراير المقبل.

كما أوضح الحساب الرسمي لنادي ضمك بأن الفريق سيخوض 4 مباريات وديه من أجل استعداده للفترة القادمة.

جدير بالذكر أن ضمك يحتل المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري، ويملك في رصيده 30 نقطة، حيث خاض 19 مباراة، فاز خلالهم في 8 مواجهات وتعادل 6 مرات، بينما خسر الفريق 5 مرات.