يتضمن معسكرًا في الإمارات.. الرائد‬⁩ يعلن برنامج الفريق خلال التوقف‬⁩

أعلن نادي الرائد، اليوم الأربعاء، برنامجه خلال فترة التوقف الدولي.

وتتوقف المسابقات المحلية نظرًا لإقامة بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 في قطر.

ووفقًا لبيان نادي الرائد، يتضمن برنامج الفريق خلال التوقف معسكرًا خارجيًا في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن اللاعبين سيغادرون لمعسكرهم بالإمارات يوم 18 يناير الجاري.

وأوضح أن الفريق سيخوض ثلاث مباريات ودية أيام: 27 يناير، و2 فبراير و8 من الشهر ذاته.

وينتهي معسكر فريق الرائد في يوم 9 فبراير.

ويحتل الرائد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة.

وستكون عودة الرائد لمسابقة الدوري أمام الهلال في الجولة 20 يوم 15 فبراير المقبل.