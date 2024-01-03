سامسونج تخطط لاستبدال الروبوتات بالبشر في مصانعها للرقاقات

في خطوة استباقية نحو مستقبل التكنولوجيا، أطلقت شركة سامسونج مشروع تطوير نظامها الذكي للاستشعار، الذي يستهدف قياس تجانس البلازما في رقاقات أشباه الموصلات.

ورغم أن الشركة تسعى إلى تحسين إنتاجيتها وفعاليتها، يبرز في الخلفية توجهها الجريء نحو تحقيق مصانع مستقبلية خالية من التدخل البشري بحلول عام 2030.

تسعى سامسونج إلى توطين المنتجات الأجنبية الصنع كخطوة رئيسية لزيادة إنتاجية أشباه الموصلات وتحسين فعالية الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوة الجريئة في سياق أكبر، حيث تعتبر سامسونج من بين الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ومع استثماراتها الحالية في تقنيات الآتمتة وأجهزة الاستشعار الذكية، تسعى الشركة إلى جعل مصانعها ذكية بشكل كامل، حيث يأتي النظام الذكي للاستشعار كجزء أساسي من هذه الرؤية.