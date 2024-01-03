ناقد رياضي: محمد صلاح‬⁩ باق في ⁧‫ليفربول‬⁩ حتى 2026

قال الناقد الرياضي سعود الصرامي، إن نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، باق في فريقه حتى عام 2026.

وأوضح الصرامي خلال استضافته على قناة "الرياضية" السعودية: "حتى لا تتأمل الجماهير مجددًا، ⁧‫صلاح‬⁩ بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا سيجدد عقده مع ليفربول".

وأضاف: "صلاح ليفربولي حتى عام 2026".

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الحالي وحتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير الجاري على ملعب "فيلكس أوفوي بوانيي" في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات.