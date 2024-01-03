خبير تحكيمي يكشف صحة ركلات جزاء النصر في دوري روشن

كشف جمال الغندور الخبير التحكيمي، صحة ركلات الجزاء التي حصل عليها فريق النصر السعودي في بطولة دوري روشن.

وقال الخبير التحكيمي في تصريحات لقناة الإخبارية: "في مباراة النصر والشباب، ركلة الجزاء التي حصل عليها النصر في الدقيقة العاشرة، صحيحة لأن لاعب الشباب تعمد لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء".

وعن ركلة الجزاء الثانية التي احُتسبت للنصر في الدقيقة 36: "في نفس المباراة وبالتحديد في الدقيقة 36، قام المدافع بدفع مهاجم فريق النصر وركلة الجزاء صحيحة والحكم كان قريبًا من اللعبة".

وبسؤاله عن ركلة الجزاء الثالثة التي حصل عليها النصر في مباراة الشباب أيضًا قال وكانت بالدقيقة 61: "ركلة الجزاء صحيحة لأن الكرة ارتطمت بيد المدافع داخل منقطة الجزاء".

وبسؤاله عن صحة ركلة جزاء النصر أمام الطائي قال: "أيضًا ركلة الجزاء صحيحة لأن يد لاعب فريق الطائي تحركت اتجاه الكرة".

وعن ركلة الجزاء التي احٌتسبت للنصر أمام الاتفاق أوضح الخبير التحكيمي: "هناك لمسة يد واللاعب ساقط على الأرض، ويده منعت الكرة وبالتالي ركلة الجزاء صحيحة".

وعن ركلة جزاء النصر أمام الاتحاد والتي احتسبت في الدقيقة 17 قال: "هناك ركل واضح من لاعب الاتحاد للاعب النصر داخل منطقة الجزاء وبالتالي احتساب ركلة جزاء للنصر صحيح".

واختتم الخبير التحكيمي تصريحاته بتوضح صحة ركلة الجزاء التي كانت لصالح النصر أمام الاتحاد في الدقيقة 64 قال: "هناك ضرب باليد في وجه لاعب النصر والكرة كانت داخل الملعب أثناء ارتكاب المخالفة، وبالتالي ركلة الجزاء صحيحة، ونحن استعرضنا 7 حالات لركلات الجزاء التي حصل عليه فريق النصر ومن وجهه نظري جميعها صحيحة".