ناقد رياضي: تشبعنا من المشاركة في كأس العالم ونتمنى تتويج “الأخضر” بالبطولة الآسيوية

يتمنى الناقد الرياضي أحمد الشمراني، تتويج المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ببطولة كأس آسيا 2023 في قطر.

وتنطلق بطولة كأس آسيا يوم 12 من شهر يناير الجاري، حيث يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة، وإلى جانبه منتخبات عمان، قرغيزستان وتايلاند.

وقال الشمراني خلال استضافته على قناة "الإخبارية": "الوصول لكأس العالم له زخم إعلامي كبير، ويعد تاريخًا عظيمًا بالنسبة للاعبين".

وأضاف: "مازلنا حتى الآن نتذكر جيل كأس العالم الذي ساهم في وصول المنتخب الوطني لدور الستة عشر عام 1994".

وتابع: "للأسف بعض الأجيال تتمسك وتفرح بالمشاركة في كأس العالم أكثر من البطولة الآسيوية، على المستوى الشخصي تشبعت بالوصول إلى كأس العالم وأتمنى كتابة التاريخ من جديد في كأس آسيا".

وأكمل: "تغيبنا عن التتويج بالبطولة الآسيوية منذ عام 1996، أتمنى أن يكون هناك غيرة عند اللاعبين في الجيل الحالي".

وختم الشمراني حديثه: "سابقًا كانت هناك غيرة عند الأجيال، كل لاعب يريد أن يُكتب اسمه على قائمة المنتخب التي توجت باللقب، الجيل الحالي لابد أن يستشعر المسؤولية ويحقق البطولة".