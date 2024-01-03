حديقة الفراولة.. جنة حائل التي تنتج 200 ألف طن بالزراعة المائية

في موسم جديد، فتحت حديقة الفراولة بحائل أبوابها أمام زوارها، الراغبين في الاستمتاع بمنتجاتها المتنوعة.

ما هي حديقة فراولة حائل؟

افتتحت حديقة فراولة حائل في العام 2020 بقرية الودي (10 كلم جنوبي حائل)، ضمن إحدى أهم الحدائق السياحية بالمملكة.

تعتمد الحديقة على زراعة الفراولة بطريقة الري الحديث الاقتصادية، عبر البيوت المحمية لإنتاج الفراولة بتقنية الزراعة المائية "بنظام الهيدربونيك"، الذي يقلل من كميات المياه المستخدمة بنسبة تقترب من 70%، مقارنة بالري التقليدي.

إنتاج حديقة فراولة حائل

تنتج حديقة فراولة حائل في الموسم الواحد أكثر من 200 ألف طن، تتميز ثمراتها بالحجم الكبير والمذاق الجيد.

ولا يتوقف إسهام الحديقة على إنتاج الفراولة، بل تجاوزه إلى صناعة المنتجات التحويلية من مربات والعصائر وبودرة الفراولة والفراولة المجمدة، بهدف إمداد السوق المحلية، في خطوة للاستغناء عن المنتجات الأجنبية المستوردة.

اهتمام رسمي بحديقة الفراولة

وبالأمس، زار الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، حيث تفقد مشروع حديقة الفراولة.

واطلع الأمير على مراحل إنتاج وتسويق المنتج ومحتويات البيوت المحمية المعدة لزراعتها وآلية استقبال الزوار الذين يفدون للحديقة لقطف الثمار بأنفسهم، ضمن الفعاليات السياحية والترفيهية والتسويقية التي يقدمها القائمون على المشروع لكل الزوار.