تركي آل الشيخ يحث موهوبي الملاكمة على التقديم لاختبارات نادي مايك تايسون بالرياض

حثّ رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الموهوبين في الملاكمة على التقديم لاختبارات نادي مايك تايسون بالرياض.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "فرصة للموهوبين في الملاكمة (10-20 سنة)، قدم لاختبارات القبول للتدريب مع أفضل مدربي الملاكمة في نادي مايك تايسون بالرياض".

وأشار رئيس الهيئة العامة للترفيه إلى أن التسجيل متاح عبر موقع نادي مايك تايسون حتى 6 يناير.

فرصة للموهوبين في الملاكمة (10-20 سنة) 🥊 قدم لاختبارات القبول للتدريب مع أفضل مدربي الملاكمة في نادي مايك تايسون بالرياض التسجيل متاح عبر الموقع حتى 6 ينايرhttps://t.co/4B99eRoNyE#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/VAc8bKTjXE — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 3, 2024

وافتتح نادي الملاكم مايك تايسون في بوليفارد سيتي، باب القبول للموهوبين للتسجيل والحصول على فرصة القبول ضمن برنامج الملاكمة التدريبي المقام على أيدي أفضل الخبراء من حول العالم في مجال الملاكمة.

ويتاح التسجيل في البرنامج لجميع الجنسيات من الأعمار من 10 سنوات وحتى 20 سنة.

ويدعم البرنامج التدريبي في النادي الموهوبين بتقديم دروس ملاكمة احترافية خلال فترة التدريب، ويشمل القبول مكافآت مالية تصرف شهرياً لدعم المتدربين.

كما يسبق قبول المتدربين اختبارات تقيس أداءهم، ومن ثم يُؤهل المقبولون في النادي للمرحلة التالية.