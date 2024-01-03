باريس سان جيرمان يتوج بطلاً لكأس السوبر الفرنسي

توج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرّة 12 في تاريخه، وذلك عقب فوزه على تولوز 2-صفر، الأربعاء.

سجل كل من الكوري الجنوبي كانغ إن لي (3) وكيليان مبابي (45) هدفي الفريق الباريسي.

انفرد مبابي بالرقم القياسي لعدد الأهداف مع باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء في جميع المسابقات برصيد 111 هدفًا.

خاض الفريقان اللقاء، بعد تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي للمرة الـ11 في تاريخه ليصبح الفريق الأكثر تتويجًا باللقب.

فيما حقَّق تولوز لقب كأس فرنسا، للمرة الثانية فى تاريخه.

يذكر أن باريس سان جيرمان هو الفريق الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الفرنسي.