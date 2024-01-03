ناقد رياضي يكشف إيجابيات وسلبيات زيادة عدد الأجانب في دوري روشن

تحدث عبد العزيز الزلال الناقد الرياضي، عن إيجابيات وسليبات زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي "دوري روشن".

وقال عبد العزيز الزلال في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "سأتحدث عن الإيجابيات أولًا، وأول شئ هو ارتفاع مستوى وجودة الدوري السعودي، أسوة بالدوريات العالمية الآخرى، مثل الإنجليزي والإيطالي والإسباني، وبهذا القرار سيرتفع مستوى وجودة اللاعبين في الدوري السعودي"

وتابع: "والأمر الثاني هو ترسيخ ثقافة استثمار الأندية واللاعبين، وهذا بعد استراتيجي مميز، والأمر الثالث هو تقليص الفوارق بين الأندية السعودية، وارتفاع مستوى التنافسية بين الأندية مثلما شاهدنا أندية ضمك والتعاون والفتح ينافسون صندوق الاستثمار".

وتطرق المحلل الرياضي للحديث عن سلبيات زيادة عدد الأجانب قائلا: "تأثر المنتخب وذلك من انتقال بعض اللاعبين المميزين لأندية أقل، وهذا يأثر على شخصية اللاعب عندما ينضم للمنتخب السعودي".

وأوضح: "الأمر الثاني هو صعوبة اكتشاف المواهب السعودية، لأن الأندية الكبرى ستبحث عن اللاعب المميز والأجهز وحتى الفئات العمرية لن يكون هناك تركيز معاها من قبل الأندية الكبرى".

وأختتم تصريحاته قائلا: "الأمر الثالث وهو صعوبة تدوير المدربين للاعبين، ف مثلا الهلال والنصر يصارعون على تحقيق البطولات، وسيكون هناك صعوبة من المدير الفني في تدوير اللاعبين بسبب رغبته بالفوز، وذلك الأمر لن يعطي للمدربين أريحية التدوير في المباريات".