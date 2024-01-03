شكوك حول مشاركة النجعي وسالم مع “الأخضر” في ودية لبنان

تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي سامي النجعي وسالم الدوسري مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراته الوديته أمام نظيره اللبناني ضمن معسكر الإعداد لكأس آسيا 2023 في قطر.

وتعرض النجعي إلى شد في عضلة الفخذ الخلفية، خلال معسكر إعداد "الصقور الخُضر"، الجاري داخل منتجع سيلين جنوب الدوحة، ما تسبب في تغيبه عن التدريبات الجماعية، الأربعاء، واضطره إلى الاكتفاء بتمارين لياقية انفرادية برفقة الجهاز الطبي.

كما اشتكى سالم الدوسري من شعوره ببعض الإرهاق، ويفكر الجهازين الفني والطبي في إراحته.

واختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الأربعاء، استعداداته لمواجهة منتخب لبنان وديًا مساء الخميس، على ملعب نادي الوكرة القطري.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في قطر.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصة تدريبية على ملعب منتجع سيلين، تحت إشراف المدير الفني روبرتو مانشيني، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمرين المربعات.

قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.