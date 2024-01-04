الأمن البيئي يضبط 6 مخالفين للصيد دون ترخيص في محمية الإمام تركي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بحوزتهم بندقيتان رش، و22 طائرًا وجهاز تتبع للصقور، وجرى إيقافهم وتحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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