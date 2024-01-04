موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره لاس بالماس اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب "دي جران كناريا" أحداث مباراة برشلونة ولاس بالماس ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من "الليجا".

ويتواجد برشلونة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، حيث فاز في 11 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، فيما هُزم مرتين.

بينما يأتي لاس بالماس بالمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 25 نقطة.

وكانت قائمة برشلونة لمباراة اليوم شهدت تواجد البرازيلي فيتور روكي، مهاجم الفريق المنضم حديثًا، والقادم من فريق أتلتيكو بارانانينسي.

وتنطلق أحداث مباراة برشلونة ولاس بالماس في تمام 11:30 بتوقيت السعودية.

وتُذاع مباراة برشلونة ولاس بالماس عبر فضائية beIN sports HD 1، ويتولى عصام الشوالي مهمة التعليق.