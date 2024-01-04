موعد مباراة الأخضر السعودي ولبنان اليوم وديًا

يلتقي منتخب السعودية اليوم الخميس، مع نظيره لبنان في أولى مواجهاته الودية، والتي تأتي في إطار الاستعداد لبطولة كأس آسيا.

وتنطلق بطولة كأس آسيا 2023، يوم 12 من شهر يناير الحالي، وتستمر منافساتها حتى يوم 10 فبراير المقبل، وستقام فعاليات البطولة في دولة قطر.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.

وسيلتقي منتخب الأخضر مع لبنان في تمام 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية، وستقام على ملعب نادي الوكرة.

وأوضح الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة إكس بأن المباراة ستكون مغلقة أمام الجمهور ووسائل الاعلام وغير منقولة تلفزيونيًا.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية يفتتح مشواره في بطولة كأس آسيا بمواجهة عمان وذلك يوم 16 يناير الجاري.