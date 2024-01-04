الأرصاد: أمطار رعدية على مناطق عدة بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، انخفاضًا في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية والرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 19، ونسبة الرطوبة 85، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 24 درجة مئوية، بينما الصغرى 12، ونسبة الرطوبة 75.

البحر الأحمر

وأما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، فهي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

أما حالة البحر فهي خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

وأوضح المركز أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

ودعا المركز الوطني للأرصاد كافة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، مع الالتزام الكامل بتعليمات الدفاع المدني.

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