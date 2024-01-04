بطل البرازيل يستعد لضم فيرمينو في يناير

كشفت بعض التقارير عن رغبة نادي كورينثيانز البرازيلي اهتماما بضم روبرتو فيرمينو مهاجم الأهلي.

ويعاني هداف ليفربول السابق من أزمة تهديفية بقميص الأهلي حيث سجل 3 أهداف في أول مباراة له مع الفريق ومن ثم صام عن التهديف في 17 مباراة متتالية.

وكشف تقرير لشبكة "TyC Sports" الأرجنتينية إن الفريق البرازيلي مهتم بضم المهاجم قبل بداية الموسم في 2024.

وأشار التقرير أن رحيل فيرمينو على الأهلي لن يكون سهلا لأن عقده ممتد حتى 2026 إلا أن النادي البرازيلي لن يستسلم وسيحاول بذل قصارى جهده لضمه.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بعد مرور 19 جولة برصيد 40 نقطة بفارق 13 عن الهلال المتصدر.

وحل كورينثيانز في المركز الثالث عشر برصيد 50 نقطة في الدوري البرازيلي لموسم 2023 وسيشارك الموسم المقبل في كوبا سود أمريكانا.