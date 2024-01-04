القيمة السوقية للعملات المشفرة تفقد 150 مليار دولار في 24 ساعة

تراجعت أمس الأربعاء، القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 150 مليار دولار في أكبر خسائر يومية منذ عدة أشهر، عقب تقارير أشارت إلى رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية طلبات إدراج صناديق تداول تابعة لعملة بيتكوين.

إقرأ أيضًا: بيتكوين تتخطى 20 ألف دولار مجددا

وتراجع سعر عملة بيتكوين بنسبة 10% حيث لامست مستويات 40 ألف دولار للعملة قبل أن تقلص خسائرها لاحقا.

تكبد المستثمرون في العملات المشفرة خسائر حادة، مساء أمس، بعد التراجع الملحوظ في سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة خلال تعاملات آخر 24 ساعة.

وكان صندوق بلاك روك لإدارة الأصول قد أعلن عن تعيينه شركة جي بي مورغان للأوراق المالية كمستشار ومزود للسيولة لصندوق التداول الذي يتبع عملة بيتكوين الخاص به بانتظار الموافقة النهائية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

إقرأ أيضًا:

بعد أن وصلت إلى 68 ألف دولار.. بيتكوين تهوي أسفل 20 ألف دولار