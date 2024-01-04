لمدة 10 أيام.. بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

تبدأ اليوم، إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، وذلك بعد أن أدى الطلاب والطالبات اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ التي انطلقت الأحد الماضي في كافة المراحل الدراسية.

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من المقرر أن تستمر إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لمدة 10 أيام، على أن يستأنف الطلاب والطالبات الدراسة في 14 يناير 2024.

وحددت وزارة التعليم، العمل بنظام الفصول الثلاثة للعام الدراسي الحالي، على أن يكون موعد بدء الفصل الدراسي الثالث للطلاب هو 3 مارس 2024.

وأوضح التقويم الدراسي، موعد إجازة نهاية الأسبوع المطولة للطلاب في الفصل الدراسي الثالث، التي تبدأ من 5 فبراير 2024، وبعدها ينتهي العام الدراسي للطلاب والعاملين في المدارس والمؤسسات والجامعات ورياض الأطفال ومكاتب التعليم في 10 يونيو 2024.

يشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

ويتضمن التقويم الدراسي 10 إجازات مختلفة، وهم 4 إجازات مطولة و 2 إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني، إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، و2 إجازة بمناسبة اليوم الوطني ويوم التأسيس وإجازة بمناسبة عيد الفطر.

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